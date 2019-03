Hoogeveense opgepakt na diefstal van ring met inscriptie

De Hoogeveense wordt verdacht van betrokkenheid bij de diefstal of heling van de ring. De politie ontdekte het sieraad tijdens een controle bij sieradenhandelaars.Er was een vermoeden dat de ring gestolen was. Daarom publiceerde de politie in januari een foto van de ring met de inscriptie ''. De familie van de eigenaar herkende de ring. Ze wisten niet dat de ring gestolen was, tot ze het bericht van de politie zagen.Niet lang hierna werd de Hoogeveense vrouw gearresteerd.