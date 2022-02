Nog twee weken dan kunnen de mensen in Drenthe weer stemmen op hun plaatselijke politici. Het is niet altijd eenvoudig om een goede keuze te maken, vooral niet als het aanbod aan partijen ruim is zoals in Emmen met dertien partijen.

Hoe denken de verschillende partijen bijvoorbeeld over belangrijke verkiezingsthema's als woningbouw, landbouw en natuurontwikkeling en waar zitten de verschillen. RTV Drenthe wil de stemgerechtigden een handje helpen bij hun keuze en houdt daarom de komende weken twaalf lijsttrekkersdebatten. Vanaf vandaag tot en met 15 maart staat elke dag een gemeente centraal. De debatten worden gehouden in het atrium van RTV Drenthe en worden geleid door Margriet Benak.

De zeven lijsttrekkers van de gemeente Westerveld zijn vandaag als eerste aan de beurt. Zij gaan praten over twee onderwerpen en dat zijn de bollenteelt en de behoefte aan woningbouw voor starters. De debatten duren in totaal 40 minuten en vinden plaats bij RTV Drenthe. Helaas kan er geen publiek bij aanwezig zijn, maar de debatten worden live uitgezonden op Facebook, online tussen 15.30 en 16.15 en op tv tussen 17.00 en 17.40 uur. In de avond is het programma in de carrousel te bekijken. De verdeling van de verkiezingsdebatten is als volgt: