Vermeltfoort wint ook Ronde van Groningen, Van der Duin vijfde

Coen Vermeltfoort van Team Alecto heeft in navolging van de Ster van Zwolle vandaag ook de Ronde van Groningen gewonnen. De voormalige profrenner kwam na 178 kilometer solo over de finish. Patrick van der Duin uit Nieuw-Roden eindigde op de vijfde plaats als beste Drent.

Van der Duin Zat al vroeg mee met een beslissende kopgroep. Ook oud-Emmenaar Gert-Jan Bosman draaide daarin mee. In de finale kreeg Vermeltfoort 100 meter ruimte, en de achtervolgende ploegen kregen dat gat niet dicht.Vermeltfoort kwam in Uithuizermeeden solo als winnaar over de meet. In de sprint van de achtervolgers pakte Van der Duin de vijfde positie. Gert-Jan Bosman eindigde achterin de kopgroep als tiende.