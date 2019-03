Cassata#24: Over tekorten in de jeugdzorg, de Statenverkiezingen en toneelstuk IJs

Sinds de kosten van de jeugdzorg zijn verlegd van het Rijk naar de gemeenten, ontstaan er in Drenthe steeds grotere tekorten. Hent Hamming schreef het theaterstuk IJs, dat gaat over de jarenlange mishandeling door zijn vader. En we praten verder over de komende Provinciale Statenverkiezingen.

Tafelgast is Greetje Dikkers, lijsttrekker voor de SP bij de komende Statenverkiezingen.01.16 Tafelgast Greetje Dikkers van SP Drenthe over de Provinciale Statenverkiezingen05.24 Tekorten in de Drentse jeugdzorg met Asser wethouder Harmke Vlieg en Peter Dijkshoorn van hulpverlener Accare24.44 Tafelgast Greetje Dikkers over de Provinciale Statenverkiezingen28.58 Hent Hamming over het theaterstuk IJs, dat gaat over de mishandelingen door zijn vader42.35 Kwestie van kiezen: tafelgast Greetje Dikkers krijgt een aantal stellingen voorgelegd.49.40 In het Radioforum behandelen tafelgast Greetje Dikkers, Ko Vester (Statenlid OPD) en Agnes Mulder (Tweede Kamerlid CDA uit Assen) allerlei zaken.Marjan KoekoekGreetje Dikkers, lijsttrekker SP DrentheHarmke Vlieg, wethouder gemeente Assen (ChristenUnie)Peter Dijkshoorn, voorzitter raad van bestuur AccareHent Hemming, schreef toneelstuk IJs, over mishandeling door zijn vaderKo Vester, Statenlid Onafhankelijke Partij Drenthe (OPD)Agnes Mulder. Tweede Kamerlid CDA uit Assen