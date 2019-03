Actie in Marsdijk: 'We willen de AED's graag naar buiten hebben'

Voor de supermarkt liggen oefenpoppen, AED's en allerlei folders. "We willen mensen vandaag een beetje wakker schudden. Reanimeren is niet zo moeilijk als het lijkt en er worden levens mee gered", zegt Tirza Lukken van EHBO Assen."Wij proberen u te bewegen om mee te gaan helpen met reanimeren", zegt ambulancebroeder Martin Hospers tegen een voorbijganger. Het winkelend publiek kan meteen aan de slag. "Het is namelijk van levensbelang om binnen zes minuten actie te ondernemen.""Het was heel leerzaam om te doen", zegt voorbijganger Anneke Kok. "Ik heb het ooit wel geleerd, maar was het weer een beetje vergeten. Nu weet ik weer hoe het moet."Ook loopt er sinds kort een inzamelingsactie voor een AED bij ambulancebroeder Martin Hospers aan de muur buiten. "Laatst werd ik als burgerhulpverlener opgeroepen en moest ik een AED halen. Maar toen ik daar aankwam bij het bedrijf, was 'ie dicht. Dus ik kon er niet bij en dat gaf wel een vervelend gevoel."Verzekeraar Univé ondersteunt de buurtactie. Elk gedoneerd bedrag door iemand die bij hen verzekerd is, wordt verdubbeld. "Ook gaan we alle AED's binnen onze regio buiten ophangen. We willen de AED's naar buiten hebben zodat iedereen erbij kan", aldus Lukken.Inmiddels is er ruim tweeduizend euro ingezameld. Er is nog zevenhonderd euro nodig. Hospers hoopt de AED binnen enkele weken aan zijn muur te zien hangen.