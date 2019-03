Imke Vormeer bezegelt tweede plaats in KPN Marathon Cup

MARATHONSCHAATSEN -

Bij de finalewedstrijd van de KPN Marathon Cup in Leeuwarden heeft Imke Vormeer uit Meppel zich verzekerd van de tweede plaats in het klassement. In de Elfstedenhal kwam de rijdster van Palet Schilderwerken als derde over de streep. Irene Schouten won, maar scoorde te weinig punten om Vormeer te verdringen. Manon Kamminga won het klassement