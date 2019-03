Huzen stopt zoekactie naar Willeke Dost 'als justitie grondig onderzoek doet'

Dat schrijft Huzen op zijn Facebookpagina 'Zoekactie Willeke'.Huzen heeft de afgelopen maanden meerdere keren gezocht naar het lichaam van Willeke Dost. Dat deed hij in het weiland achter de boerderij in Koekange waar Willeke ooit woonde. Huzen wil dat justitie op die plek onderzoek doet, in het bijzijn van leden van de actiegroep Zoekactie Willeke Dost.De amateurspeurder had gisteren een gesprek met burgemeester Roger de Groot van De Wolden en de politiechef van het team Zuidwest-Drenthe. De twee kwamen overeen dat Huzen de komende twee maanden niet zou graven. Wel wil Huzen dat er nog een keer gegraven wordt in het weiland, omdat hij radarbeelden heeft met daarop een verdachte locatie.Mocht het door Huzen gewenste onderzoek niets opleveren, dan houdt zijn actiegroep te bestaan en komen er volgens de speurder geen nieuwe acties meer.