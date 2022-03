Zoek het uit! Stemronde: Schuine boerderijen of oude munten?

Waar werden in de 14e en 15e eeuw de munten geslagen in Coevorden? En op veel plekken, bijvoorbeeld langs de weg Meppel-Ruinerwold-Oosteinde-Ruinen, staan boerderijen een beetje schuin langs de weg. Waarom?

Waarom staan op veel plekken boerderijen een beetje schuin langs de weg? Dit is bijvoorbeeld zo langs de weg Meppel-Ruinerwold-Oosteinde-Ruinen, weet een vragensteller uit Ansen. Heeft dit te maken met de wind? Het geluid van het verkeer? Of zit er een heel ander idee achter?

Coevorden is een oude stad, en werd al bewoond sinds de elfde eeuw na Christus. In de 14e eeuw werden er ook munten geslagen in het vestingstadje. Maar waar werd dit dan gedaan? Dat wil Jan Veenstra uit Coevorden graag weten.