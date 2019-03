ACV-trainer De Boer geeft titelaspiraties niet op ondanks nederlaag

Eigenlijk verdiende dit duel geen winnaar. Fred de Boer, trainer ACV na de 2-1 nederlaag bij Staphorst

"We geven niet op. We zijn sportmensen en natuurlijk zijn we achterop geraakt en staan er tussen ons en Staphorst nog meer ploegen, maar er zijn nog tien duels te spelen", aldus ACV-trainer Fred de Boer.De nummers 1 en 4 van de hoofdklasse B maakten er geen leuke voetbalmiddag van, dat voor een groot deel te wijten was aan het veld in Staphorst. Het publiek zag een wedstrijd met veel duels en vooral veel hoge ballen en kopduels.De eerste keer dat ACV een keer voetballend doorkwam was het meteen raak. Een voorzet van Ezra Schrijver, vijf minuten voor rust, werd door Jordi Lemmens snoeihard in eigen goal geschoten: 0-1.Aan de andere kant was Staphorst-topschutter Martijn Brakke gevaarlijk. In de 26e minuut schoot hij de bal voorlangs. Kort daarna werd de wedstrijd onderbroken vanwege een blessure van scheidsrechter Henshuijs. De Amsterdamse leidsman kreeg de bal vol in het gezicht en moest langdurig behandeld worden aan een bloedneus.Op slag van rust vroeg heel ACV om een strafschop. Die werd ten onrechte weggewuifd door Henshuijs, want Thijs Gerlofs ontnam met een duw Erik Eleveld een 100% kopkans.Na een uur spelen kwam Staphorst op gelijke hoogte. Een verre inworp van Martin van 't Ende werd door Pim de Jonge simpel achter Wormmeester gekopt. "We deden het 19 keer goed en bij de twintigste bal staan we niet goed", aldus De Boer.Na die gelijkmaker bleef ACV de minst slechte ploeg en deelde het nog wat plaagstootjes uit. Grote kansen ontbraken, maar ook de thuisclub maakte totaal geen aanspraak op meer dan een punt. Maar er kwam toch meer. Arjen Hagenauw (geduwd volgens veel ACV'ers) maakte hands bij een vrije bal in zijn eigen 16. De toegekende strafschop werd onberispelijk binnengeschoten door Van 't Ende: 1-2. Daamee kreeg de thuisploeg overduidelijk teveel, vond ook Fred de Boer. "Eigenlijk verdiende dit duel geen winnaar."