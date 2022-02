Boer Evert krijgt 66 brieven, en dat werd gezien door bijna 3 miljoen kijkers

Boer Evert uit Ruinerwold kan zijn handjes dichtknijpen: maar liefst 66 vrouwen besloten te reageren op zijn oproep in het programma Boer Zoekt Vrouw. En dat zijn er méér dan genoeg om mee te kunnen doen aan het vervolg van het programma: de speeddates, de dagdates en de logeerweek.

De eerste reguliere aflevering van het nieuwe seizoen van Boer Zoekt Vrouw heeft zondagavond op NPO 1 ruim 2,8 miljoen kijkers getrokken. De start van de twaalfde reeks is daarmee iets minder populair dan de vorige, staat in cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De Drentse boer is sinds 2008 vrijgezel en hoopt via het datingprogramma een nieuwe vrouw te ontmoeten. Hij heeft uit al zijn brieven tien vrouwen gekozen die bij hem op visite komen. "Het zal wel lukken denk ik", liet Evert gisteravond weten in de seizoenopener van het programma.