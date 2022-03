Wat gaat er gebeuren met de Weeshuisweide in Coevorden?

"De basis voor de plannen hebben we in 2019 met honderden mensen in de stad gemaakt", zegt programmamanager Gert van der Kooi. "De Weeshuisweide gaat het verhaal van het kasteel vertellen. Het verhaal van de vesting Coevorden is iets anders en dat vertellen we door onder meer stadsgravures en de grachten in het Van Heutszpark. Voor de Weeshuisweide geldt dat we nadrukkelijk het zicht op het kasteel willen behouden."