Brandstofprijzen stijgen, en in Nederland harder dan bij de buren

Nog nooit zijn de gasprijzen zo hoog geweest als in de winter van 2021-2022. Door de ontwikkelingen in de politiek en economie zitten we in een uitzonderlijke situatie. Waar de prijzen in 2020 nog extreem laag waren door het begin van de coronacrisis, zijn de prijzen in 2021 en 2022 aanzienlijk gestegen. De belangrijkste redenen:

De aantrekkende economie na de coronacrisis.

Azië is bereid om meer te betalen voor gas waardoor de gasprijs wordt opgedreven.

De Nederlandse gasvoorraad is minder gevuld dan normaal.

Nederland is grotendeels afhankelijk geworden van buitenlands gas.

De politieke spanningen tussen Rusland en Europa zijn opgelopen.

In augustus 2021 was de gemiddelde gasprijs 0,95 euro per m3 gas. Dit was in oktober 2021 al gestegen naar 1,79 euro per m3 gas. Na een lichte daling in november, stegen de prijzen in december weer flink.

Belasting op energie

Op de energierekening staan twee soorten overheidsheffingen. Ten eerste de overheidsheffingen over het energieverbruik. Onder overheidsheffingen valt niet alleen de energiebelasting, maar ook de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). Met de ODE worden de uitgaven voor stimulering van duurzame energie gedekt. De gedachte achter de overheidsheffingen is dat energieverbruik belastend is voor het milieu. Door deze belasting te heffen wil de overheid het energieverbruik verminderen. De overheidsheffingen worden door de energieleverancier in rekening gebracht en afgedragen aan de overheid.

De andere belasting is de btw die over de gehele energierekening betaalt moet worden. Ook over de energiebelasting betaal je dus 21 procent btw. Dit is te vergelijken met de btw over de accijns die bij benzine en diesel geheven wordt. Opnieuw gestapelde belasting dus. Het aandeel belastingen en toeslagen is ongeveer 45 procent van de totale gasprijs.

Wat betekenen de sancties tegen Rusland?

De Europese aardgasprijzen zijn vandaag omhoog geschoten. De nieuwe ronde van sancties die dit weekend tegen Rusland werd ingesteld wakkerde de bezorgdheid over energietekorten aan.

De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt steeg vandaag met 36 procent tot bijna 127 euro, om daarna weer iets te dalen tot krap 108 euro. Westerse landen kwamen overeen nieuwe sancties op te leggen om de Russische economie en het financiële systeem verder te isoleren.

Mildere sancties konden de Russische president Vladimir Poetin er niet van overtuigen zijn troepen uit Oekraïne terug te trekken. Hoewel de sancties nog geen betrekking hebben op energie, wordt gevreesd dat er nog meer in het verschiet ligt.

Rusland is Europa's grootste gasleverancier. Ongeveer een derde van de gasleveringen stroomt doorgaans via Oekraïense pijpleidingen.

