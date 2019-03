Medewerkers distributiecentra Jumbo zeggen vertrouwen op in ondernemingsraad

Dat schrijven de medewerkers in een brief die naar de directie is verstuurd. In de Telegraaf zegt de directie van Jumbo dat medewerkers juist geïntimideerd worden door hun collega's als ze niet hun handtekening onder de brief zetten.Het rommelt al een paar jaar tussen de directie van de supermarktketen en medewerkers van de distributiecentra. In april 2017 klapten de cao-onderhandelingen tussen Jumbo en de vakbonden, waarop de supermarktketen besloot zelf een arbeidsvoorwaardenregeling (avr) op te stellen.Een grote groep medewerkers van de distributiecentra is het niet eens met die avr en wil een nieuwe cao.In januari bepaalde de rechter dat de oude cao nog steeds van kracht is bij Jumbo en dat het bedrijf zich daaraan moet houden. Jumbo heeft aangegeven zich tot de einddatum, 1 april 2019, aan de cao te zullen houden. Daarna zal de supermarktketen de cao opzeggen.Een medewerker van het distributiecentrum in Beilen, die anoniem wil blijven, bevestigt het opzeggen van het vertrouwen in de cor. De werknemers vinden dat de cor zorgt voor een tweedeling onder het personeel: medewerkers die de avr hebben ondertekend en mensen die nog onder de cao vallen.Volgens de medewerker van het centrum in Beilen krijgen mensen die de avr hebben ondertekend een jaarlijkse loonsverhoging van 2,5 procent, terwijl medewerkers die dat niet doen geen loonsverhoging krijgen. De medewerkers van de distributiecentra willen dat de ondernemingsraad afstand neemt van de avr.