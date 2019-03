Vijfde plaats voor aanvallende Vreugdenhil bij marathonfinale Leeuwarden

Frank Vreugdenhil uit Eldersloo is bij de finale van de KPN Marathon Cup in Leeuwarden als vijfde gefinisht. De rijder van AB Vakwerk pakte met een grote groep twee ronden voorsprong op het peloton en kon een late ontsnapping niet tot aan de meet volhouden. De overwinning ging naar de Groninger Robert Post.

Halverwege de wedstrijd nam een grote groep rijders een ronde voorsprong op het peloton. Niet veel later scheidden zich nogmaals tien man af die een tweede ronde voorsprong wisten te versieren. Namens Drenthe waren Frank Vreugdenhil en Kevin Hoekstra uit Bovensmilde mee geschoven.In de ultieme finale demarreerde Vreugdenhil uit de kopgroep en reed hij bijna 100 meter voorsprong bijeen. Achter hem controleerde de ploeg van Jillert Anema de achtervolging. Hoekstra werd voortijdig uitgeschakeld door een valpartij en speelde in de laatste ronden geen rol van betekenis.Op vijf ronden voor het eind werd Vreugdenhil bijgehaald door vier achtervolgers, met daarbij enkele sterke sprinters. In de eindsprint kon de Drent dan ook geen potten meer breken en was een vijfde positie het hoogst haalbare. De winst ging naar Robert Post uit Groningen. Hij hield Simon Schouten en stadsgenoot Sjoerd den Hertog achter zich. Hoekstra wist de wedstrijd nog als negende te eindigen.In het klassement is Vreugdenhil op de vijftiende plaats de best geklasseerde Drent.