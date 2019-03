DOS’46 zonder Zegwaard niet langs KZ

Zegwaard kreeg de schorsing opgelegd omdat hij twee keer een gele kaart had ontvangen in voorgaande wedstrijden. Rick Wessel nam zaterdagavond zijn positie over en werd op de bank vergezeld door Peter Lageweg.Of het aan het ontbreken van Zegwaard lag of niet, DOS’46 speelde de hele wedstrijd achter de feiten aan en kon tegen het hoger geklasseerde KZ geen indruk maken. De thuisploeg keek bijna de gehele wedstrijd tegen een achterstand aan en ondanks 12 doelpunten van topschutter Jelmer Jonker liep de achterstand vooral in de slotfase nog snel op.Dat DOS’46 slechts 19 keer raak wist te schieten geeft wel aan dat er moeilijk gescoord werd in de wedstrijd. Beide ploegen stonden verdedigend sterk. KZ ging beter met de gecreëerde kansen om en dat gaf de bezoekers de overhand.Door de nederlaag blijft DOS’46 steken op de zevende plaats in de Korfbal League met 11 punten. Het gat met de nummer vier KZ is gegroeid naar acht punten. Dit is in de drie resterende wedstrijden niet meer te dichten. Een plaats bij de final-four is definitief uitgesloten.