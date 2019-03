Hurry-Up tankt vertrouwen na zege op Lions

De handballers uit Zwartemeer speelden de afgelopen tijd al goed tegen de top van de BENE-League, maar telkens werd met klein verschil verloren. Dit keer viel het dubbeltje echter de goede kant op.De wedstrijd in eigen hal kende vele gezichten. De thuisploeg nam vroeg in de wedstrijd een kleine voorsprong, maar halverwege de eerste helft nam Lions het heft in handen. De ploeg van Manuel Kremer en Tim Remer wist echter in het spoor te blijven en ging met een gelijke stand van 16-16 de rust in.Na de rust tekende Hurry-Up weer voor een voorsprong, maar dit keer gaf het die niet meer weg. Vooral in de dekking stonden de oranjehemden sterk en hierdoor kwam Lions maar moeilijk aan scoren toe. Een voorsprong van drie punten werd gehandhaafd tot aan het fluitsignaal, waardoor Hurry-Up met 30-27 als winnaar van het veld mocht stappen."We hebben deze wedstrijd op de dekking gewonnen," stelde Manuel Kremer na afloop."Als je een ploeg als Lions op 27 treffers houdt, dan doe je het heel goed. Wij scoren vaak genoeg meer dan 30 doelpunten, maar krijgen dan ook teveel tegen. Als de dekking zo sterk staat dan zie je dat we zo'n wedstrijd kunnen winnen."Volgende week treffen Hurry-Up en Lions elkaar nogmaals in het bekertoernooi. Een wedstrijd waar de ploeg van Kremer veel vertrouwen voor heeft getankt. "Voor het moraal is dit heel prettig. Wij zetten een stijgende lijn door en als we volgende week zo spelen moet Lions twee of drie tandjes bijzetten. Dat zie ik ze niet zomaar doen. Daarnaast weet die ploeg nu wel dat het niet zomaar even over ons heen fietst."