Grote brand bij afvalverwerker Attero in Gelderland

De brand zou volgens Omroep Gelderland woeden in een berg afval in een sorteerhal. De vlammen slaan metershoog uit het dak en er zijn dikke rookwolken zichtbaar.Het is de tweede grote brand bij een locatie van Attero dit jaar. Op de Drentse locatie in Wijster woedde in januari ook een grote brand. De brandweer was dagen bezig met het blussen van die brand. In Wijster brak de brand uit in een grote stapel plastic.Bij de Drentse brand is de schadelijke stof dioxine vrijgekomen. De stof in een groot gebied in de omgeving van Wijster neergedaald. Het onderzoek van de Wageningen Universiteit loopt nog.