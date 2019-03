Vertegenwoordigers van de 'gele hesjes' hebben sorry gezegd tegen de politie. Vorige week zaterdag liep het protest in Emmen ietwat uit de hand, met twee aanhoudingen tot gevolg.

Een politieagent in Emmen kreeg gisteravond, bij het begin van zijn nachtdienst, een bloemetje overhandigd. Er hing ook een briefje bij, met daarop excuses aan de agent van een delegatie van de gele hesjes, in verband met de twee aanhoudingen.De actie begon vorige week zaterdag nog gemoedelijk, maar uiteindelijk werd de situatie wat grimmiger toen de politie demonstranten niet door de Hondsrugtunnel wilde laten lopen. Eén rijrichting van de tunnel werd uiteindelijk toch afgesloten Naar schatting waren zo'n 150 demonstranten op de been. De betogers komen in opstand tegen de hoge kosten van hun levensonderhoud.