Gele hesjes geven politie een bloemetje na aanhoudingen [update]

Een politieagent in Emmen kreeg het bloemetje gisteravond, bij het begin van zijn nachtdienst. Er hing ook een briefje bij, met daarop excuses aan de agent van een delegatie van de gele hesjes, in verband met de twee aanhoudingen.Volgens actievoerders die er bij waren, is er helemaal geen sprake van dat de 'gele hesjes' excuses maken. "Dat is juist iets wat we van de politie verwachten." Ook het briefje dat aan het bloemetje hangt zou niet door de 'gele hesjes' geschreven zijn. Het bloemetje zou bedoeld zijn als een reikende hand, om de dialoog met de politie aan te gaan.De actie van de 'gele hesjes' begon vorige week zaterdag nog gemoedelijk, maar uiteindelijk werd de situatie wat grimmiger toen de politie demonstranten niet door de Hondsrugtunnel wilde laten lopen. Eén rijrichting van de tunnel werd uiteindelijk toch afgesloten Naar schatting waren zo'n 150 demonstranten op de been. De betogers komen in opstand tegen de hoge kosten van hun levensonderhoud.