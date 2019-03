Het is carnaval, maar wat vieren we eigenlijk?

De dorpen hier zijn wat katholieker dan in de rest van Drenthe Jan Willem van der Ploeg-carnavalsvereniging De Kainbongels

Hoe kan dat? En wat is carnaval eigenlijk?Carnaval is van oorsprong een feest van de katholieken, schrijft het Meertens Instituut , dat onderzoek doet naar Nederlandse taal en cultuur. Tijdens carnaval kan nog één keer luidruchtig gefeest worden, met veel drank en eten. Daarna begint namelijk de vastentijd tot aan Pasen, wat veertig dagen duurt.Volgens het onderzoeksinstituut is carnaval zoals we dat nu kennen, een nog relatief jong feest. De meeste carnavalsverenigingen zijn opgericht na de Tweede Wereldoorlog. Tot de jaren '50 was het vooral een feest in het katholieke zuiden van Nederland, daarna werd het ook 'boven de rivieren' gevierd, wat kwam door veranderingen in het religieuze landschap.Tegenwoordig kent elke provincie van Nederland carnavalsverenigingen, die het feest in de dorpen organiseren. Ook in Drenthe zijn er een paar. Eén daarvan is carnavalsvereniging De Kainbongels in Emmer-Compascuum. Jan Willem van der Ploeg van de vereniging legt uit waarom carnaval vooral in de zuidoosthoek van Drenthe populair is."De dorpen hier zijn wat katholieker dan in de rest van Drenthe. Het carnaval is hier ook vanuit Duitsland de grens over gekomen. In Duitse dorpen als Haren wordt al langer carnaval gevierd. Daarom wordt carnaval bijvoorbeeld niet in, ik noem maar wat, Meppel of Wijster gevierd, omdat het te ver van de grens ligt om beïnvloed te worden."De carnavalsvereniging van Emmer-Compascuum werd opgericht in 1974, maar in 1991 werd de stekker eruit getrokken. Jarenlang was er geen kartrekker voor het carnavalsfeest in het dorp, maar in 2014 werd het weer nieuw leven ingeblazen. Volgens Van der Ploeg is er nu een hechte carnavalsfamilie. "En hier in de omgeving groeit de belangstelling voor carnaval ieder jaar."In Emmer-Compascuum begon carnaval op de vrijdag met een parade. Dit jaar zijn er in Emmer-Compascuum veertig praalwagens en 36 loopgroepen. "Op zaterdag was 't ook groot feest in een grote tent bij de manege met dj’s en bands. En vandaag, de zondag, doen we mee met de optocht in Barger-Oosterveld. Morgen, Rosenmaandag, gaan we de kroeg in, dan dinsdag nog haringhappen en de kroeg in. En dan is 't wel mooi geweest!"