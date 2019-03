Muzieklijst Harry's Blues zondag 3 maart 2019

Reese Wynans (1947) is geboren in Florida en groeide op in de zuidelijke staten van Amerika. Al jong leered hij piana spelen. Bijna zat hij bij de Allman Brothers maar daar nam Greg Allman achter de toetsenborden plaats. In 1985 ging hij spelen in Double Trouble, de begeleidingsband van Stevie Ray Vaughan. In 1992 verhuisde hij naar Nashville en speelde piano en orgel op tal van opnamen. Vanaf 2015 speelt hij in de begeleidingsband van Joe Bonamassa en was hij ook in Grolloo. Nu ligt er het album Sweet Release waarop tal van grote jongens meespelen. Van Joe Bonamassa tot Vince Gill, Keb’ Mo’ tot Sam Moore en Kenny Wayne Shepherd tot Warren Haynes. Een soort finale voor deze legendarisch keyboardplayer.