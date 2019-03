Ondernemen in Drenthe: 250 grasmaaiers in de natuur

Wat begon als een hobby naast het werk werd uiteindelijk het werk zelf. "Het is gewoon een bepaalde passie die je hebt voor de Hooglander", zegt Bert Bouwman. Samen met zijn vrouw Petra bestiert hij de kudde."In het kort: die lopen gewoon in de natuur, de stier loopt erbij, de kalfjes worden hier geboren. Ze lopen het hele jaar buiten rond", legt Petra uit. "Het is als hobby begonnen met drie dieren. Op een gegeven moment loopt de hobby wat uit de hand. Ja, en voor je het weet heb je er 250 lopen", glundert Bert. De kudde loopt verspreid over een aantal natuurgebieden in het Noorden.Bert was werkzaam als projectontwikkelaar, maar liet zich omscholen tot natuurboer. "Door de kennisverrijking had ik al wat dieren in natuurgebieden lopen. Daar kwamen steeds meer dieren bij en ook wat nieuwe gebieden. Toen deed zich de gelegenheid voor dat we de kudde van Anloo van de vorige eigenaar konden overnemen. Dan heb je direct een groeimodule."Naast de natuur hebben Bert en Petra ook een landwinkel aan huis waar ze streekproducten verkopen en ook vlees van eigen koeien. "Een aantal dieren wordt geslacht en dat vlees verkopen wij bij ons in de landwinkel", legt Petra uit. "Je kunt zien dat het heel donker vlees is. Dat komt omdat ze in de natuur lopen en dus heel gevarieerd voedsel krijgen." De koeien eten waar de natuur in voorziet en dat maakt prachtig rood rundvlees. Ook worden de Hooglanders veel ouder dan vleeskoeien in stallen."Bert en Petra zijn meer dan tevreden met hun bedrijf. "Op zich zouden we wel kunnen groeien", zegt Bert. "Maar dan zijn we ook personeel nodig. We kunnen het nu gewoon behapstukken. Dus ik denk dat we op deze voet doorgaan."