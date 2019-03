Nieuwe voetbalspelregels: 'Hands is hands'

Dat meldt de NOS Vanaf komend seizoen moeten spelers die gewisseld worden het veld bij de dichtstbijzijnde zij- of achterlijn verlaten. Dus niet meer zoals nu bij de middellijn aan de zijkant van het veld. Hiermee moet tijdrekken voorkomen worden.Aanvallers mogen niet meer in de muur van de tegenstander staan bij een vrije trap. Aanvallers moeten straks minstens een meter van de muur vandaan blijven.Als tijdens een aanval hands wordt gemaakt, maakt het niet meer uit of dat per ongeluk of opzettelijk gebeurt. Hands is straks in alle gevallen hands. Voorbeeld: als een speler de bal met de hand raakt en daaruit scoort, of met een handsbal een aanval opzet waaruit wordt gescoord, dan wordt dat moment afgefloten. Nu wordt nog gekeken of er opzet in het spel is, maar daar wordt dus niet meer naar gekeken.Als de keeper een doeltrap neemt, mag de ontvanger de bal pas aanraken als 'ie buiten het eigen zestienmetergebied is. Die regel gaat de prullenbak in. De doelman mag een medespeler straks ook binnen zijn eigen strafschopgebied aanspelen.