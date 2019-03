De vijfde klasse F: Absurd inhaalhalfuurtje in carnavalsweekend

In het carnavalsweekend heeft VEV tijdens een absurd inhaalhalfuurtje uitstekende zaken gedaan in de vermakelijke vijfde klasse F. Met confetti in de haren werd SETA, dat heel goede bedoelingen had, snel de mond gesnoerd.

Een kleine maand geleden werd VEV-SETA bij 2-1 gestaakt. De scheidsrechter ging per brancard van het veld. Afgelopen zaterdagmiddag gingen de competitiegenoten op herhaling. Voor 24 minuten. Of was het nou 34 minuten?De Groningers wilden voor niets minder dan een flink half uur afreizen naar Zuidoost-Drenthe. "Ik moet nog in discussie met de scheids", vertelde coach van SETA Willy Kral vooraf. "De scheidsrechter ging op de grond liggen. Ik ben naar hem toegelopen en zag op zijn horloge elf minuten staan." Na een snelle rekensom blijven 34 speelminuten over."Ik heb met de jongens flink getraind. Twee keer twee uur, zo'n beetje. De jongens willen er alles aan doen om de 2-1 recht te zetten. Dan heb ik die tien minuten wel nodig. Je moet zorgen dat je binnen vijf minuten scoort, anders loop je achter de feiten aan", is Kral overtuigend.Na een intense warming-up van SETA kreeg de coach van de Groningers het voor elkaar. Een scheidsrechtersbal opende het bal dat 34 minuten ging duren. Terwijl de bemoedigende woorden van Kral nog door het hoofd van de spelers van SETA schoten, lag de bal al in het eigen netje. Stefan Ottens tekende na 26 van de 2040 feestelijke tellen op zaterdagmiddag voor de 3-1.Amper een minuut later maakte Justin Wessels de wonderlijke 4-1. Waar SETA-coach Kral nog moest bijkomen van de eerste tegenvaller, danste de vleugelspeler van VEV juichend voor zijn dug-out. Waar de Groningers eerst knokten voor verlenging van de speeltijd, hadden ze daar na 120 seconden van het inhaalhalfuurtje al spijt van.Uiteindelijk werd het 4-2 en snelde SETA naar de kleedkamer. De thuisploeg uit Klazienaveen-Noord dook met drie punten op zak het carnavalsgedruis in.