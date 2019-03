Protos Weering bestraft VV Hoogeveen met schorsingen en waarschuwingen

In de sporthal in Zwartemeer zouden spelers, staf en supporters van het zondagteam van Hoogeveen tijdens de halve finales op 29 december scheidsrechters hebben bedreigd . Volgens scheidsrechtersorganisatie COVS Hondsrug/Zuidoost-Drenthe werden twee scheidsrechters uitgescholden. "Ze kregen alle enge ziektes toegewenst en zijn zelfs tot in de kleedkamer bedreigd", zei Theo Hein van die organisatie.Volgens tweenul.nl zijn hoofdtrainer Nico Haak en assistent Rudie Pol nu door de organisatie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi voor twee jaar geschorst. Daarnaast mag keeperstrainer Patrick Sulmann vier jaar lang geen functie uitoefenen tijdens het grootste zaalvoetbaltoernooi van Nederland. De club VV Hoogeveen heeft een officiële waarschuwing gekregen. Datzelfde geldt voor speler Björn Zwikker.Trainer Nico Haak bevestigt de straffen aan RTV Drenthe, maar wil verder niet inhoudelijk op de zaak ingaan.Ook voorzitter Gradus Zwiers van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi wil geen mededelingen doen. "Ik weet niet hoeaan deze informatie komt. Dit had niet naar buiten mogen komen, dit moest intern blijven. Het is gelekt. We gaan uitzoeken hoe dit kan. Morgenavond hebben we een vergadering. Verder wil ik er geen ruchtbaarheid aan geven."VV Hoogeveen liet destijds weten dat de club het betreurde dat de scheidsrechtersorganisatie geen rechtstreeks contact heeft opgenomen met hen. De vereniging sprak even later met de organisatie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi, maar wou daar ook toen geen verdere mededelingen over doen.