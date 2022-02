Gemeenten en waterschappen hopen op advies Rijk over Gazprom

Waterschappen en gemeenten hopen dat het Rijk deze week met een advies komt over hoe zij moeten omgaan met hun contract met het Russische staatsgasbedrijf Gazprom. Ze hopen dat er eind deze week meer duidelijkheid is. Ondertussen laten veel overheden zelf ook uitzoeken of het mogelijk is het contract af te kopen en wat dat dan gaat kosten.

In Drenthe hebben onder andere de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's een contract met het Russische Gazprom.

Waterschap Noorderzijlvest geeft aan een contract te hebben zonder afnameverplichting. "We zijn momenteel bezig met een verduurzamingsslag. Hierbij wordt bijvoorbeeld ook een warmtepomp geïnstalleerd. We kunnen nog niet helemaal zonder, maar we zijn ons wel aan het braden op welke alternatieven voor gas er zijn."

Andere leverancier?

Ook Waterschap Hunze en Aa's is aan het kijken of het anders kan. "We zoeken nu uit wat de mogelijkheden zijn om het contract op te schorten, of wat de onmogelijkheden zijn. We volgen de ontwikkelingen op de voet." Wel heeft het waterschap een voetnootje hierbij: "Als je wisselt van gasleverancier, wil dat niet zeggen dat je dan geen Russisch gas meer krijgt."