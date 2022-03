Lijsttrekkers De Wolden debatteren over woningbouw, natuur en landbouw

Waar moet er de komende jaren gebouwd worden in de gemeente De Wolden? En moet de natuur juist meer ruimte krijgen of moet de landbouw kunnen groeien? Het zijn twee vraagstukken die vandaag centraal staan in het debat tussen de lijsttrekkers van de gemeente De Wolden.

Gisteren waren de lijsttrekkers in gemeente Westerveld als eerste aan de beurt. Zij debatteerden over de bollenteelt en woningbouw. In totaal houdt RTV Drenthe tot en met 15 maart twaalf gemeentelijke debatten. Deze worden geleid door Margriet Benak.