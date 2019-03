Drenthe Toen #26: jagers en stropers, hobbyhistoricus Bertus ten Caat en de DHV-prijs

In deze podcast van Drenthe Toen ook het eerste gesprek in een serie van zeven met Bertus ten Caat uit Hollandscheveld. Hij is ambachtelijk stoffeerder, muzikant, verzamelaar, fotograaf, filmer en ook hartstochtelijk hobbyhistoricus.Ook aandacht voor de eeuwenlange strijd in Drenthe tussen jagers en stropers.Een van de drie genomineerden voor de DHV-prijs wordt voorgesteld. Deze week doet jurylid Erwin de Leeuw dat, hij heeft het over 'Spitten voor de vijand, het verhaal van strafkamp Yde en de tewerkstelling in Drenthe', geschreven door Erik Dijkstra;Vandaag het eerste gesprek met Bertus ten Caat, onder de titel Bertus Weemoed. De bevlogen hobbyhistoricus probeert alles vast te leggen wat met zijn woonplaats Hollandscheveld te maken heeft;In de rubriek 'Old Neis' leest Aaldert in oude kranten over wel heel bijzondere Nobelprijzen, namelijk voor wetenschappelijke onderzoeken die volstrekt overbodig zijn;Drenthe heeft altijd al een groot aantal enthousiaste jagers gekend, maar misschien nog wel veel meer stropers. Onderzoeker Henk Luning dook in de Drentse archieven op zoek naar de sappige details over jagen en stropen;We sluiten de uitzending zoals altijd af met een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer.Erwin de Leeuw -Bertus ten Caat -Henk Luning -Sophie TimmerDe podcast van Drenthe Toen is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.We zijn ook te vinden op onder meer Pocket Casts TuneIn en Podbean Genoten van Drenthe Toen? Abonneer je ook op onze Drenthe Sportcast over de (amateur)sport in Drenthe, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude) radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.