Sociale huur in voormalige basisschool De Praom in Zwartemeer

Het is nu nog lastig voor te stellen, maar de oude basisschool De Praom in Zwartemeer wordt volgend jaar bewoond. Nu zijn de raamschilderingen en Bert-en-Ernie-stickers nog te zien zijn, maar de school wordt omgebouwd tot een appartementencomplex met vijf huurappartementen voor senioren.

De appartementen moeten voor betere woningdoorstroming in de gemeente Emmen zorgen, omdat ook in Zwartemeer de huizenmarkt redelijk op slot zit, meldt ZO!34 . "Er zijn nu nog veel eengezinswoningen waar senioren in wonen, waar dus geen starters kunnen wonen", legt wethouder Jisse Otter uit.

Door meer appartementen voor senioren te realiseren hoopt de gemeente dat er straks voor jonge gezinnen meer huizen beschikbaar zijn. Ouderen kunnen juist gelijkvloers wonen.

Selectie

Er was veel animo voor de school, tijdens de kijkdagen kwamen 35 geïnteresseerden op het pand af. In totaal werd er 15 keer geboden. Uiteindelijk was de combinatie van het plan en het bod (275.000 euro) van projectontwikkelaar Arjan Berens het beste.

Het wordt het vierde project voor Berens in de gemeente. De verbouwing van De Praom is het eerste waarbij de invulling sociale huur is. "Ik denk dat dit de beste invulling is voor deze plek", legt Berens uit. "De doelgroep voor dure appartementen zit hier niet."

Wie morgen belt om een appartement te bemachtigen, komt bedrogen uit. De projectontwikkelaar begint eerst een selectieprocedure om de woningen toe te wijzen. "Het is misschien niet meer helemaal van deze tijd, maar ik wil niet dat iedereen er zomaar in kan", legt Berens uit. "Het is niet de bedoeling dat mensen die veel geld hebben straks een sociale huur plek bezet houden."

Puzzel

Het pand, dat dateert uit 1987 wordt niet gesloopt, maar gerenoveerd. "Het gebouw is nog prima, maar moet wel op een aantal plekken worden opgeknapt." Ook worden er zonnepanelen op het dak geplaatst.

De appartementen gaan er niet allemaal hetzelfde uitzien. "Ze wisselen in grootte van 60 tot 80 vierkante meter", aldus Berens. Ook de indeling kan verschillen: "Deze heeft bijvoorbeeld een vide", wijst Berens als hij een lokaal aan de achterzijde van het pand inloopt. "Die zou voor een slaapplek voor kleinkinderen perfect kunnen zijn, maar door de trap heb je beneden iets minder ruimte."

De definitieve indeling is nog even een puzzel. "De ruimtes zijn heel hoog, waardoor ze heel ruimtelijk en licht zijn, maar dat is voor de stookkosten wat minder fijn", zegt Berens. Daarom is de projectontwikkelaar nog aan het kijken naar de beste indeling van het pand. "Maar we hebben nog even om dat uit te zoeken."

Alle appartementen krijgen een eigen terrasje buiten en er is ruimte voor parkeerplekken op het oude schoolplein. Berens: "Naast vijf woningen is er ook nog een gezamenlijke ruimte, die zou gebruikt kunnen worden voor eventueel zorg."

Lange adem