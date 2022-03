Eigenaren kleine supermarkten zien inkomsten tabaksverkoop in rook opgaan

Er komen steeds strengere maatregelen rond roken; pakjes shag en sigaretten worden telkens duurder en de verkoop wordt steeds moeilijker gemaakt. Vanaf 2024 mag rookwaar mogelijk niet meer verkocht worden in supermarkten, alleen nog in tabaksspeciaalzaken. En dat gaat de kleine dorpssupermarkten hard raken.

Henk Hoeve is vijf jaar de eigenaar van de dorpssupermarkt in Gasselternijveen. Als de nieuwe regels worden ingevoerd, weet hij niet hoe lang hij met de supermarkt het hoofd boven water kan houden. "Tabaksverkoop is 20 procent van mijn inkomsten", vertelt de Hoeve. "Ik ben helemaal vóór een rookvrije samenleving, maar op deze manier is het niet eerlijk tegenover de kleine dorpssupermarkten."