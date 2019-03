Nieuw Buinen-WVV: Geen 0-8, maar 1-2

Voor de jaarwisseling troffen beide teams elkaar al eens eerder in de eerste klasse F. In Nieuw Buinen stal oud-speler van de thuisploeg Jeroen Buurke met vijf doelpunten de show. Na weken van discussie bleek Buurke niet speelgerechtigd te zijn, waardoor de 0-8 overgespeeld moest worden.Zondagmiddag was het zover. Veel supporters waren afgekomen op het beladen treffen. Ook hoofdrolspeler Jeroen Buurke. Op de tribune volgde de WVV-spits het duel en liet zich meermaals luidkeels horen.Al in de vierde minuut konden de gasten uit Winschoten juichen. Martijn Drent schoot een vrije trap binnen en begroette het doelpunt door het clublogo van WVV te tonen aan het thuispubliek.Na een kwartier spelen zette Thijs Hateboer Nieuw Buinen op het scorebord. Ook hij werkte een vrije trap tegen het net. In het vervolg van de eerste helft werd de sfeer grimmiger en klonk op tijd het rustsignaal.Na de pauze werd het spel, op het natte veld, minder. In de 65ste minuut miste Nieuw Buinen de ultieme kans op voorsprong te komen. Snel daarna slaagde Drent er aan de overkant wel in de wedstrijd te beslissen.Na het laatste fluitsignaal kreeg matchwinner Drent een knuffel van Buurke, die zo toch een voet zette op het veld in Nieuw Buinen. "De vorige keer was het de Buurke-show. Ik had hem beloofd dat het dit keer de Drent-show zou worden", liet Drent weten. "Ook ik heb een verleden bij Nieuw Buinen. Natuurlijk wil je dan wat laten zien.""Pittig", zo omschreef aanvoerder van Nieuw Buinen Robert Hamming het beladen inhaalduel. "Maar dat zijn wedstrijden tussen Nieuw Buinen en WVV altijd. We hadden de punten goed kunnen gebruiken. De strijd tegen degradatie wordt lastig."