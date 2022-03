Bomenkap en toekomst recreatiebedrijven in verkiezingsdebat Aa en Hunze

De bomenkap en de ondersteuning van recreatiebedrijven staan centraal in het RTV Drenthe-verkiezingsdebat over de gemeente Aa en Hunze. De lijsttrekkers debatteren of de gemeente voortaan minder bomen moet kappen en of bestaande recreatiebedrijven meer ondersteund moeten worden.

Het debat over Aa en Hunze is het derde debat van in totaal twaalf verkiezingsdebatten die RTV Drenthe organiseert. Ze duren ongeveer 40 minuten en worden live uitgezonden op de Facebookpagina en website van RTV Drenthe.

Herhalingen

Het debat tussen de lijsttrekkers in Aa en Hunze gemist? Niet getreurd, want op televisie is de uitzending te zien om 17.00 en 17.40 uur. Daarna is het debat nog eens te zien in de tv-carrousel, om 19.00, 21.00 en 23.00 uur.