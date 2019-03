VV Gomos wint makkelijk van GAVC

De ploeg uit Norg zet hiermee een goede reeks voort. De formatie van trainer Bakering is in 2019 nog steeds ongeslagen in de eerste klasse F.De eerste helft wisten beide ploegen niet te scoren. Gomos schoot echter uit de startblokken en stond na 53 minuten spelen op een 3-0 voorsprong. Ivo Drenth, Joris Adams en Jannes Siegers namen de goals voor hun rekening.De bezoekers uit Grou wisten de 3-1 nog te maken, maar meer dan een eretreffer was het niet. Na zeventig minuten spelen zette Drenth met zijn tweede van de middag de eindstand op 4-1.