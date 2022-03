Windmolens en N34 centraal in verkiezingsdebat Borger-Odoorn

De partijleiders in Borger-Odoorn gaan vanmiddag in debat over de provinciale weg N34 en windmolens. Ze discussiëren over een eventuele verdubbeling van de weg, en gaan in op de vraag wat er met de windmolens moet gebeuren, en of die eventueel kunnen worden stilgelegd.

De provinciale weg N34 staat onder andere bekend om de verkeersongelukken die er gebeuren. Naast Hunebed Highway wordt de route daarom ook wel de 'dodenweg' genoemd. Voorstanders van verdubbeling zeggen dat een verbreding van de weg zorgt voor meer veiligheid, terwijl tegenstanders wijzen op de gevolgen voor de natuur. De werkzaamheden en het wegverkeer zouden zorgen voor extra stikstofuitstoot die neerdaalt in de Natura 2000-gebieden rond deze weg, zoals de Drentsche Aa.

De zorgen die over windmolens worden geuit, gaan met name over het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Het windpark ligt in het gebied van 2e Exloërmond, Nieuw-Buinen, Drouwenermond en Gasselternijveen, maar de molens zijn ook kilometers buiten deze omgeving te zien. Omwonenden hebben zorgen de besteding van het gebiedsfonds, dat is bedoeld om de leefbaarheid in het gebied van het windmolenpark te verbeteren. Bovendien is ongerustheid over de lage bromtonen die de windmolens produceren: die zouden zorgen voor gezondheidsklachten.

Uitzending

Het debat over Borger-Odoorn is het derde debat van in totaal twaalf verkiezingsdebatten die RTV Drenthe organiseert. Ze duren ongeveer 40 minuten en worden live uitgezonden op de Facebookpagina en website van RTV Drenthe.

Alle debatten zijn te volgen op de Facebookpagina en website van RTV Drenthe. Na afloop worden ze herhaald op TV Drenthe, om 17.00 uur, en later in de avond om 19.00, 21.00 en 23.00 uur.