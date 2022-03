Verkiezingsdebat Noordenveld over woningbouw en zonnepark

Noordenveld is vandaag de afsluiter van de eerste week aan RTV Drenthe-verkiezingsdebatten. De lijsttrekkers gaan in discussie over woningbouw in Peize-Zuid en de eventuele komst van een zonnepark bij Zuidvelde.

Het woningbouwplan aan de zuidkant van Peize gaat over zo'n 150 nieuwe woningen. Maar de plannen van het gemeentebestuur kwamen op kritiek te staan van omwonenden, die vinden dat de bouw ten koste gaat van de natuur. Ook op het punt van waterbeheer en verkeersveiligheid leven er vragen bij tegenstanders.

De discussie die leeft in en om Zuidvelde gaat om een gepland zonnepark. Dat zou in eerste instantie 135 hectare groot worden, maar die oppervlakte is vanwege kritiek aangepast naar 74 hectare. Tegenstanders van het park vrezen onder meer voor de gevolgen voor het landschap en het verdwijnen van het weidse uitzicht.

Live-uitzending

Het debat over Noordenveld is de vierde van in totaal twaalf verkiezingsdebatten die RTV Drenthe organiseert. Ze duren ongeveer 40 minuten en worden live uitgezonden op de Facebookpagina en website van RTV Drenthe.

Alle debatten zijn te volgen op de Facebookpagina en website van RTV Drenthe. Na afloop worden ze herhaald op TV Drenthe om 17.00 uur, en later in de avond om 19.00, 21.00 en 23.00 uur.