Provincie en gemeente Emmen steken tonnen in groene chemie

De groene chemie in Emmen krijgt een boost van de provincie Drenthe en de gemeente Emmen. Beide partijen investeren 200.000 euro, het bedrijvennetwerk Suspacc vult dat bedrag aan tot bijna een half miljoen euro.

In de Groene Chemiecluster in Emmen werken bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden samen in het ontwikkelen van groene en circulaire chemie. Zo wordt er onder andere onderzocht hoe polyester uit afvalkleding en tapijtafval kan worden gerecycled en of suikers een vervanger kunnen zijn voor aardolie bij het fabriceren van plastic. Om dit soort projecten verder te ontwikkelen komen de provincie en gemeente dus opnieuw met geld over de brug, nadat vorig jaar een zelfde investering werd gedaan.

Groei

Volgens de betrokken partijen werpen de investeringen hun vruchten af. De investeringen door bedrijven, met hulp van EU-subsidies, namen de afgelopen zes jaar toe van 2 tot 14 miljoen euro. De groene-chemiesector in Zuidoost-Drenthe is goed voor 350 voltijdbanen.

"Goed om te zien dat de ontwikkelingen van bedrijven in de groene chemie en aanverwante maakindustrie in Emmen blijven groeien", zegt de Emmer wethouder Guido Rink. "Deze ontwikkelingen kunnen we nog verder verstevigen door verbinding te maken met onderwijs, bijvoorbeeld in de Regiocampus."

Ook Drents gedeputeerde Henk Brink is blij met de ontwikkelingen van de sector. "De bedrijven in het cluster zorgen voor baanbrekende innovaties die binnen en buiten onze landsgrenzen een bijdrage leveren in de ontwikkeling naar een circulaire economie", zegt hij. "De provincie Drenthe investeert 200.000 euro in de Taskorce Groene Chemie om het cluster in Zuid-Oost Drenthe de komende periode verder te versterken."