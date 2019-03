Inbrekers nemen kluis met duizenden euro's van VV GOMOS mee

"We kwamen rond het middaguur op het sportveld en zagen dat er was ingebroken", zegt voorzitter Albert Drenth. "In de kluis lag zo'n 4.000 euro aan kleingeld. Dat komt omdat we rond de jaarwisseling een oliebollenactie hebben gehouden."De club heeft politie gebeld waarna een sporenonderzoek volgde. De kans dat de daders gevonden worden schat de politie niet groot in, zegt Drenth. Er waren geen camera's die de inbraak opgenomen hebben.De club is eerder slachtoffer geweest van een inbraak. Toen was er onder meer inbraakschade en werd er een tv en spullen uit de kantine meegenomen. "Ons sportpark ligt afgelegen. Blijkbaar is deze plek voor dat soort lieden fijn om te komen als hier niemand is.""Gelukkig zijn we verzekerd, maar de verzekeringsmaatschappij gaat nu ook zeggen 'dit is de zoveelste keer dat er bij jullie is ingebroken is'. De premie gaat daarom ook omhoog. Daar zijn we natuurlijk niet blij mee."