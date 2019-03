Liefde voor de Renault 4 roest niet: 'Het is een stuk van mijn leven'

"In 1975 heb ik mijn rijbewijs gehaald. Dan ga je eens kijken naar een auto", zegt Velthuis. Uiteraard was zijn eerste auto een Renault 4. Na wat andere auto´s te hebben bekeken moest het toch een Renault worden. "Dat vond ik toch eigenlijk wel grandioos. Dat gevoel erin en dat overhellen, ik kreeg er echt een kick van.""Als je ergens aan komt rijden beginnen mensen te lachen", glundert Velthuis. "Dat smoeltje van dat autootje met die gele koplampjes.." Hij vertelt gepassioneerd over zijn geliefde Renault. Binnen in huis staat ook een flinke verzameling schaalmodellen. Zo kan hij, op zijn echte exemplaren buiten na, ook binnenshuis van de Renaults genieten."Mensen vragen mij wel eens: zo'n auto is toch totaal niet meer veilig?", vertelt de Velthuis. Zonder kreukelzone, airbags en andere veiligheidsmaatregelen is een Renault 4 niet de meest veilige wagen. "Dat is ook wel zo, maar ik sta er niet bij stil. Ik rij er gewoon in en geniet.""Vroeger werd je in een pyjama begraven, of de boeren, die hadden een schitterend mooi pak. Ik heb een Renault overall. Die ligt gestreken en al, keurig opgevouwen in de kast. Maar ik hoop dat het moment nog lang duurt,"