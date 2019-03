Koppositie voor vv Emmen na overwinning op Stadspark

De nieuwe uitzending van Onze Club

Emmen was al geruime tijd wat verliespunten betreft de best presterende club in 1F. Door het ongelijke aantal gespeelde wedstrijden ging de Drentse equipe echter nog niet aan de leiding in deze klasse. Dat is door de overwinning op Stadspark alsnog het geval.De Emmenaren hadden al vroeg afstand kunnen nemen van de Groningers. Patrick Eberhard en Nick Kroeze kregen kopkansen, maar de bal viel niet binnen. In het vervolg van de eerste helft bleef Emmen veruit de gevaarlijkste ploeg. Vooral Eberhard had de ban alsnog moeten breken. De spits was evenwel te slordig in de afwerking.Kort na de hervatting kwam de thuisclub toch op 1-0. Kroeze profiteerde optimaal van een blunder van Stadspark-keeper Arne Wilpshaar. Met een fraaie inzet via de buitenkant van zijn rechterschoen zorgde Janiek Arends na ruim een uur spelen voor een verdubbeling van de marge. Stadspark had echter snel de aansluitingstreffer te pakken. Uit een vrije trap schoot Michel Boonstra de 2-1 binnen.Die score bleef bijna tot het laatste fluitsignaal op het bord staan. In de toegevoegde tijd maakte Kroeze een einde aan de spanning door met zijn tweede goal van de middag voor de 3-1 te zorgen.