Kindercarnaval in Gasselte: van Mr Bean tot aan een robot

"Ik vind het heel erg leuk", zegt een meisje. "Ik ben verkleed als Elmo en mijn andere vriendinnen doen dat ook."Verschillende kinderen, verkleed als Mr Bean, Spiderman, Megamindy en Robots, springen op de dansvloer. "We gaan vandaag alleen maar feestvieren!"En prinses Hilda is blij dat deze middag in handen is van jeugdprins en jeugdprinses Chris en Lotte. "We hebben het flink gevierd gisteren, ik heb bijna geen stem meer", zegt Hilda Niemeijer van Carnavalsvereniging 't Meulndobbegie.Lotte en Chris zijn een jaar de jeugdprinses en -prins geweest. "We mochten bijvoorbeeld het paasvuur aansteken, het dorpsontbijt openen en andere leuke dingen doen. Vanmiddag is er muziek en geven we een speech. Ook doen we een toneelstukje."Op de carnavalskrakers gaat de jeugd los. Nog even feest en dan zit de tijd van Chris en Lotte als prins en prinses erop. Aan het eind van de middag is de sleutel van de stad weer overgedragen aan de burgemeester. "Er wordt een nieuwe prins en prinses gekozen. Ik vind dat heel jammer want het was zo leuk. Ik wil eigenlijk wel blijven."