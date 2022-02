Aangehouden man na neersteken jong kind is 46-jarige uit Aa en Hunze

Na de steekpartij in Drouwen gisterochtend waarbij een jong kind zwaargewond raakte, is een 46-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze aangehouden.

Dat maakt de politie vandaag bekend. De man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij.

Zondag rond 10.45 uur werd een jong kind neergestoken aan de Steenhopenweg bij Drouwen, op de parkeerplaats bij het Boomkroonpad. Het kind raakte hierbij ernstig gewond. Volgens de politie gaat het om 'een incident in de familiaire sfeer'.

Politie was al aanwezig

Op het moment dat er gestoken werd, was er al politie aanwezig. Er was een melding binnengekomen over de man en het kind, en daar waren zorgen over. "We troffen de man en het kind aan op de Steenhopenweg vlakbij Drouwen en daar raakten we met de man in gesprek."

De man wordt ervan verdacht vervolgens geweld te hebben gebruikt. De man en het kind zijn beide gewond geraakt. Het jonge slachtoffer is ernstig gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Bij de aanhouding is door de politie een stroomstootwapen gebruikt.