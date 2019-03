Van Persie leeft zich uit tegen FC Emmen

Het liveblog van Feyenoord - FC Emmen

Wie was de minst slechte Emmenaar in De Kuip?

Ondanks de nederlaag blijft FC Emmen staan op de 16e plaats in de eredivisie met 24 punten, nu uit 23 duels.Het gat met de eerste club boven de streep, PEC Zwolle, bedraagt één punt. Maar ook Excelsior en Fortuna Sittard staan met 26 punten uit 24 duels nog heel dichtbij.Waar FC Emmen na rust tegenviel, speelde het in de eerstehelft prima. Caner Cavlan kreeg bovendien kreeg bovendien de grootste op de openingsgoal, maar zag zijn schot gesmoord worden. Toen de Drentse club een sterke fase van de thuisclub overleefde groeide de brutaliteit ook, maar uitgerekend in die fase sloeg Feyenoord toe via Van Persie die een voorzet van Sam Larsson (die gemakkelijk langs Stef Gronsveld mocht) binnengleed.Daarna had Emmen via Sven Braken de gelijkmaker moeten maken, maar de spits liet twee dotten van kansen in de omschakeling onbenut.Na rust was het snel bekeken. Andrej Lukic stapte om Van Persie buitenspel te zetten, maar zag niet dat Gronsveld nog achter hem stond. De sluw, oude, vos scoorde beheerst en besliste het duel: 2-0.Van Persie maakte zijn feestje kort daarna compleet met zijn derde van de middag en de mooiste goal werd bewaard voor het laatst. Die kwam van Berghuis. Hij krulde een vrije bal fraai achter Kjell Scherpen: 4-0