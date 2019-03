FC Emmen mocht vandaag ondanks een paar grote kansen in de eerste twintig minuten nergens aanspraak op maken in De Kuip. Na negentig minuten stond het 4-0 voor Feyenoord.

De onbetwiste man van de wedstrijd was Robin van Persie, die met een hattrick hoogstpersoonlijk het vonnis velde over FC Emmen. Maar wie was vandaag de beste, of minst slechte Emmenaar? Breng hieronder je stem uit.