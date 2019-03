Morgen code geel vanwege harde windstoten

Er worden windstoten van 70 tot 80 kilometer per uur verwacht (foto: ANP/Robin Utrecht)

Er staan ons morgenochtend flinke windstoten te wachten. Het KNMI heeft daarom in heel het land code geel afgegeven.

"Het wordt onstuimig weer met windsnelheden van 70 tot 80 kilometer per uur", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. In de loop van de middag neemt de wind langzaam af. "Daarnaast worden de regenmeters vanavond, morgen en in de rest van de week goed gevuld."