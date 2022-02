RIVM meldt 1.295 positieve coronatests in Drenthe

De meeste besmettingen kwamen aan het licht in de gemeente Emmen (247). In drie andere Drentse gemeenten kwam het aantal ook boven de honderd uit, in Assen (184), Hoogeveen (125) en Midden-Drenthe (102).

In de Drentse ziekenhuizen liggen 19 patiënten met corona, vier daarvan liggen op de intensive care, blijkt uit de meest recente cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland. Na vijf dagen van dalingen is het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen vandaag wat toegenomen. In totaal liggen daar nu 1.470 covidpatiënten. Dat zijn er 111 meer dan zondag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).