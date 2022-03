Wit-Russische Brest is geen vriend meer van Coevorden: 'Het zij zo'

Brest

Behalve dat er een grote stad in Frankrijk die naam heeft, is er ook een grote stad in Wit-Rusland met die naam. In het Wit-Russische Brest wonen 364.000 mensen, waarmee het de zesde stad van het land is. En het is tien keer zoveel als het aantal inwoners in de gemeente Coevorden. Daarentegen past de stad Brest twee keer in de gemeente Coevorden.

Er zijn echter ook gelijkenissen tussen Brest en Coevorden. Naast de rotonde dan. Het zijn allebei vestingsteden. En allebei hebben ze internationale treinverbindingen. De spoorverbinding van Wit-Rusland vanuit Polen loopt via Brest. Om aan te tonen hoe belangrijk de trein is voor de stad, is er sinds 2002 het Brest Railway Museum gevestigd. Dat zit gevestigd in de buurt van Fort van Brest, een fort uit de 19de eeuw. Het is een van de toeristische trekpleisters en het symbool van de stad.

Maar Brest is toch echt een maatje groter dan Coevorden. Zo zijn er in de Wit-Russische stad twee universiteiten en heeft het een vliegveld. Voor de shoppers is er in het centrum Sovetskaya Street Brest, ook wel 'Brest's Broadway' genoemd. Dat is een grote promenade met cafés, restaurants, winkels en vele oude gebouwen. Langs de promenade staan allemaal gaslantaarns. Die worden iedere dag nog met de hand aangestoken, als een van de laatste steden in heel Europa.