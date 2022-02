Bollenteelt blijft Westerveld verdelen: 'Hier gaan wij niet uitkomen als gemeente'

De politiek in Westerveld blijft onderling verdeeld over hoe om te gaan met de bollen- en lelieteelt in de gemeente. De lijsttrekkers van de zeven deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen blijven van mening verschillen of er in de toekomst nog ruimte is voor deze sector, of dat die een halt moet worden toegeroepen.

De bollen- en lelieteelt is al jarenlang een heet hangijzer in de gemeente. Het gaat daarbij met name om gewasbestrijdingsmiddelen die worden gebruikt. Tegenstanders wijzen erop dat de inzet daarvan kan leiden tot gezondheidsproblemen. Het zou mede een oorzaak kunnen zijn voor de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson en verstoring in de hormoonhuishouding. Daartegen wordt ingebracht dat de bollenteelt van belang is voor de economie.

'Niet bepalen wat iemand plant'

De VVD vindt dat de gemeente geen rol heeft om bollentelers richtlijnen op te leggen, waar duidelijk wordt in welke mate er gebruik mag worden gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen. "Het lastige is dat wij hier niet uit gaan komen als gemeente. De agrarische sector in Westerveld is een aantal jaren al heel erg belangrijk. De VVD is van mening dat je geen regels moet opleggen bovenop de landelijke regelgeving", vindt lijsttrekker Renate Masselink. "Er is geen sector in Nederland die zo hard aan het verbeteren, veranderen en vooruitgaan is dan de agrarische sector. We zijn er als gemeente niet voor om te bepalen wat iemand op zijn land gaat planten."

"Maar dat is je verschuilen achter het probleem", meent PvdA'er Jan Puper. "Je bent gekozen om namens de inwoners van Westerveld de belangen te behartigen. Je kunt je niet verschuilen achter het landelijke beleid."