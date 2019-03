Besluit Rutte sluis Kornwerderzand levert Meppel duizenden banen op

De verbreding van de sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk gaat door. Dat liet premier Mark Rutte vandaag in Leeuwarden weten, waar hij op verkiezingsbezoek was.

Het verbreden van de sluis is belangrijk voor Meppel omdat er hierdoor grotere schepen naar de Drentse stad kunnen komen. Burgemeester Richard Korteland gaf eerder aan dat dit besluit de regio duizenden banen zou opleveren.Rutte gaf verder aan dat de verbreding lang duurt, maar verzekert hij dat de verbreding er komt, meldt Omrop Fryslân De provincies Drenthe, Flevoland, Overijssel en Friesland en verschillende gemeenten aan de noordwestzijde van het IJsselmeer willen dat zeeschepen over het meer kunnen varen.Daarvoor moet de Lorentzsluis in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand worden verbreed en moet er een diepere vaargeul door het Ijsselmeer worden gegraven. Provincies, gemeenten en bedrijven hebben daarvoor een plan bij de minister neergelegd.