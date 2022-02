Westerveld wil werk maken van woningbouw: 'De regie pakken en aan de bak'

Progressief Westerveld (PW) benadrukt in eerste instantie vooral de eensgezindheid over het thema. "Dit is niet per se een onderwerp waarover we het oneens zijn, integendeel", vindt Michiel van de Kasteelen. Net als DSW wil hij kijken waar inwoners zelf mee komen. Maar dat alleen is volgens hem niet genoeg. "De gemeente moet in actie komen. Het is een gemeentelijke taak om dit op te pakken. Met actief grondbeleid zijn we het dan ook eens."

Bovendien wijst de lijsttrekker van Progressief Westerveld op het 'opvallende' standpunt van de VVD, die ervoor pleit om als gemeente de regie te pakken. "Het is grappig dat de VVD de marktwerking heeft verlaten", sneert hij. Van de Kasteelen heeft ook nog een boodschap voor het huidige college in Westerveld. "Dat heeft mogelijkheden laten liggen om doorbraken te realiseren."

'Regierol voor gemeente'

Naast de VVD en Progressief Westerveld, ziet ook de PvdA heil in het opkopen van grond door de gemeente. "Er moet wat gebeuren, want dat de afgelopen acht jaar was het te weinig. We moeten veel meer de regierol pakken en samen met de inwoners aan de bak", meldt Jan Puper. "En we moeten eens ophouden met alleen maar koopwoningen te bouwen, want er is zo'n schrijnend tekort aan sociale huur."

Daarnaast wijst Puper op de bewoning van recreatieparken in de gemeente. Het gaat volgens hem om 650 bewoners 'die geen kant op kunnen'. Wat de PvdA betreft mogen deze mensen daar best blijven wonen, want daarmee is een deel van het woningnoodprobleem al opgelost, meent Puper. "Bij de schrijnende gevallen moet je maatwerk toepassen. Niet zomaar mensen op straat zetten, maar zorgen dat er een alternatief is."

"Maar recreatieve parken zijn voor recreatie, en als mensen daar permanent gaan wonen dan vervalt die hele recreatieve waarde", is VVD'er Masselink daarop tegen. "Het is tijd om paal en perk te stellen."