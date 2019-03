Twee gewonden bij brand zorginstelling Zeuvenakkers Appelscha

Bij zorginstelling Zeuvenakkers in Appelscha, net over de Drentse grens, woedde vanmiddag kort een uitslaande brand. Een bewoner is met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Ook een medewerker werd meegenomen, vanwege letsel aan de arm.

Het complex wordt bewoond door verstandelijk gehandicapten. Zij zijn meteen uit het gebouw gehaald, nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens opgevangen in een zaal. Nadat het gebouw was geventileerd konden zij terugkeren naar de instelling.De brandweer, die met meerdere voertuigen waren uitgerukt, had de brand snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.